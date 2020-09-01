20 bin sözleşmeli öğretmene müjde

Öğretmen atama sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapıldı. Adaylar öğretmen atama sonuçlarını sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. Bakan Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapıldı. Sonuçlara "e-Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" sayfası üzerinden ulaşılabilecek. İşte, sonuç sorgulama sayfası...

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2020, 14:40