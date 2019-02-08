20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı



20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Şubat 2019 Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımı ile yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla bugün saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Kaynak: AA