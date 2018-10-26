2018-DGS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından 15.00'da erişime açıldı. Binlerce üniversite adayının merakla sorguladığı konular arasında yer alan DGS ek yerleştirme sonuçları, AİS şifresi ile kolayca öğrenilebilecek. İşte, sayısal bilgiler ve bazı detaylar

DGS ek yerleştirme sonuçları, 26 Ekim tarihinde ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yerleştirme sürecinde 30 bin 620 aday tercih işlemini gerçekleştirirken, 17 bin 420 bin kişilik kontenjana 7 bin 295 kişi yerleşti. Boş kalan kontenjan sayısı ise 10 bin 125 oldu.

7 bin 295 kişinin yerleştirdiği sonuçları ÖSYM, şöyle duyurdu;

"11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-DGS tercih işlemleri sonucunda yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 30 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir."

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 16:58