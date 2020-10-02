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2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün: "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır."

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

2020 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Sonuç Raporu açıklandı.

2020 yılında yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 14.924 aday, önlisans programlarına 33.427 aday olmak üzere toplam 48.351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir. Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17.314 aday yerleşmiştir.

Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87.310 adayın 47.537’i önlisans, 18.128’i lisans olmak üzere 65.665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:45
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