2021 Hakim-savcı sınav sonuçları belli oldu
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları belli oldu.
Eğitim 20.01.2022, 16:18
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;
25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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