2021/9 KPSS tercih sonuçları belli oldu
ÖSYM, KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Eğitim 17.11.2021, 16:17
03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
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