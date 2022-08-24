2022-2023 dönemi yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yurt başvuru tarihini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden 28 Ağustos pazar günü akşamına kadar KYK yurtları için başvuru yapılabilecek.