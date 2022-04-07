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2022-ALES/1 giriş belgeleri erişime açıldı

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) için giriş belgeleri erişime açıldı.

Eğitim 07.04.2022, 15:50
2022-ALES/1 giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM , ALES sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM Başaknığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/1 sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

#2022ALES1 #ÖSYM
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