2022-DUS ve 2022-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden 2022-DUS ve 2022-STS Diş Hekimliği başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.

2022-DUS ve 2022-STS Diş Hekimliği Başvurularının Alınması;

2022-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ve 2022-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Diş Hekimliği), 16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 26 Ağustos - 05 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI