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2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı.

Eğitim 02.11.2022, 10:20
2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı.16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

#2022EUS #2022STS Eczacılık
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