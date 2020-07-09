31 Ağustos okulların açılması hakkında Ziya Selçuk'tan 'temenni'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bakanlık Başöğretmen Salonu’nda “Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı”nda açıklama yaptı. Selçuk önümüzdeki dönemde okulların açılması ile ilgili “Kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olacağını bilemez. Çocukların eğitim hakkı var. Bilim kurulu ile istişare sonucu karar veriyoruz.” dedi.

Selçuk’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bilim Kurulu’nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

31 Ağustos’ta açılmasını temenni ediyoruz şayet şartlar el verişli olursa o tarihte açacağız.

Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için.

“(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.”

Denilirse ki ‘Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin’, biz devam ederiz, hiç sorun yok.”