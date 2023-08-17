4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? MEB hafta sonu tatili 3 gün mü oluyor?

4 Gün okul 3 gün tatil uygulamasının Türkiye'de onaylanıp onaylanmadığı konusu hararetle araştırılıyor. Öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından son bir yıldır en çok merak edilen konu okulların haftalık ders günü süresinde yapılacak düzenleme oldu. Sezon başından bu yana en çok konuşulan konular arasında yer alan 4 gün okul 3 gün tatil mevuzusunda gelinen nokta merake diliyor. Peki, son durum nedir? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?

4 GÜN OKUL 3 GÜN İZİN ONAYLANDI MI?

Avrupa'da başlayan "4 gün okul, 3 gün tatil" iddiaları ülkemizde de öğrenci topluluklarının gündemini işgal ediyor. İngiltere'deki uygulamanın ardından benzer bir kararın Türkiye'de de alınması durumunda, öğrencilerin eğitim düzeni önemli bir değişikliğe uğrayacak.

İngiltere'de hafta içi beş gün boyunca okula giden öğrenciler, yeni alınacak bir kararla eğitimlerini dört gün üzerinden almaya başlayacak. Bu konudaki duyuruyu yapan bir dernek, 630 okul yetkilisiyle yaptığı görüşmelere dayanarak, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediğini ifade etti.

Ülke genelindeki okullarda işten çıkarmaların yoğunlaştığı bir dönemde alınan bu kararın enerji maliyetlerindeki artışa bir çözüm sağlayacağı düşünülüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle okulların yıllık maliyeti 500 bin pounda kadar çıkarken, 4 gün okul uygulamasının enerji tasarrufuna da katkı sağlayacağı öne sürülüyor.

Ancak bu plana yönelik en güçlü eleştiriler, velilerden geliyor. Veliler, çocukların eğitimine olumsuz etkileri olabileceğini savunarak bu tür bir kararın dikkatlice düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Uygulamanın çocukların öğrenim kalitesine ne denli etki edebileceği ve haftalık eğitim süresinin azalmasının uzun vadede öğrencilere nasıl yansıyacağı tartışma konusu olarak öne çıkıyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB’in 2023-2024 takvimini duyurmasıyla birlikte 16 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. MEB'in duyurusuna göre okullar 11 Eylül'de açılıyor. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 11 Eylül'de ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak. 16 Haziran 2023'te başlayan MEB'e bağlı okullardaki yaz tatili 11 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla birlikte bitecek.

LİSELERDE SINIF TEKRARI GERİ GELDİ

Okullar konusunda liselileri ilgilendiren yeni bir gelişme var. O da sınıf tekrarı konusu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." bilgisini paylaştı.