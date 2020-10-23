13:41Ziya Selçuk: 60 bin öğrenciye tablet dağıtıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilere destek olmak amacıyla dağıtılacak tabletlerle ilgili açıklama yaptı.

“SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Bakan Selçuk, “Türkiye genelinde belirli kriterlerle tespit ettiğimiz ve dağıtımda öncelik verdiğimiz 60 bin öğrencimize tabletleri, bağışçılarımızın desteği ile teslim edilmiştir. Bakanlığımız tarafından verilecek 500 bin tabletin tedarik süreci de devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

“60 BİN TABLET DAĞITILDI”

Selçuk’un açıklamaları şu şekilde:

“Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Kurumsal olarak Türkiye’de en büyük bağışı yapan TMSF ile yaptığımız çalışma çerçevesinde de çocuklarımıza tablet bağışı yapılması konusunda bir girişimi yürütüyoruz ve 20 milyon lira bağışla birlikte bu bağışın tablet alarak değerlendirilmesi konusunda süreç devam ediyor ve kurumsal olarak en büyük bağışın söz konusu olduğu TMSF bağışında biz ilk bağışımızı da bugün Yatılı Bölge Okulumuzdaki çocuklarımıza dağıtmak suretiyle gerçekleştiriyoruz.”

Kaynak: AA