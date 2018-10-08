Açıköğretim'de ücretsiz Yüz Yüze dersler tüm Türkiye'de başlıyor. İşte derslerin başlama tarihi

Açıköğretim ücretsiz yüz yüze kurslar başlıyor. Hangi fakültelerde ücretsiz dersler sunulacak? Kaç şehir ve ilçede ücretsiz dersler verilecek? Derslere katılmak için şartlar neler? Hangi konularda ders ver? İşte bütün cevaplar

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sisteminde eğitim ve öğretim yapan "Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri" öğrencilerine yönelik "ücretsiz yüzyüze ders" dönemi başlıyor. Ücretsiz yüzyüze dersler, Güz Dönemi 15 Ekim 2018'de başlayacak. Ücretsiz verilecek dersler, özellikle derslerde zorlanan öğrencilere yönelik olacak ve öğrencilerin başarılarına katkıda bulunması amaçlanıyor. bilgi paylaşımı kazanmak. Ayrıca öğrenciler derslere girdikleri üniversitelerin kütüphaneleri, sosyal etkinlikleri, konferansları ve sempozyumlarından yararlanabilecekler.

ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE DERSLER 81 İLDE HİZMETE GİRECEK

Açıköğretim tarafından verilecek ücretsiz yüz yüze dersler Türkiye'nin tüm illerinde faydalanma imkanı sunulacak.Tüm yurtta 81 il ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde (İstanbul'da 3 merkez: Avrupa Yakası –Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara'da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler) gerçekleştirilecek yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

Açıköğretim tarafından verilecek ücretsiz yüzyüze dersler Türkiye'nin tüm illerinde düzenlenecek.

Tüm yurtlarda 81 ilde ve üç ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde,

- İstanbul'da 3 merkez: Avrupa Yakası [Davutpaşa]

- Anadolu Yakası [Göztepe ve Maltepe]

- Ankara'da 2 Merkez: [Cebeci ve Beşevler] gerçekleştirilecek.

Yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

12 FARKLI KONUDA DERS VERİLECEK

Ücretsiz yüzyüze derslerden yaralanmak isteyen öğrenciler, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki "Öğrenme Ortamları" ve "Yüzyüze Öğretim Hizmetleri" bölümünden bilgi alabilirler.

2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretimi yapılacak 12 ders şunlar;

2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretimi yapılacak 12 ders şunlar;

Güz Döneminde Yüzyüze Öğretim Yapılacak Dersler 1. Yarıyıl 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl 7. Yarıyıl Matematik I Mikro İktisat Maliyet Muhasebesi Denetim Genel Muhasebe I İstatistik I Finansal Yönetim I İktisada Giriş I Arapça III İngilizce I Osmanlı Türkçesine Giriş I İngilizce I Arapça I

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Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 18:33