Açıköğretim'de yüz yüze dersler başlıyor

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları konularla ilgili 13 Ekim tarihinde yüz yüze dersler verilmeye başlayacak

Eğitimde kaliteye yönelik başlatılacak olan yüz yüze dersler,in öğrencilerin başarısına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Öğrenciler eğitim sırasında üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi olanaklarından da faydalanabileceği açıklandı.

Alanya, Bandırma ve İskenderun gibi ilçeler dahil olmak üzere 81 il ile 87 merkezde gerçekleştirilecek yüz yüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 15:21