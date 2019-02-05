Afrinli öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediyesi

Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin’de tüm okullardaki öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Afrin merkez ile Bülbül, Cinderes, Şeran, Racu, Şeyh Hadid ve Mabatlı beldelerindeki okullarda karne hediyesi olarak 69 bin adet Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İkinci yarıyıl döneminin başlamasıyla Kur'an-ı Kerim, tüm öğrencilere ulaştırılmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yarıyıl Afrin'de onararak eğitime kazandırılmasına destek olduğu okullara ders kitapları da dağıtmıştı.

Kaynak: AA