ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru ücreti ne kadar

Her yıl bir kez ilkbahar bir kez de sonbaharda yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonbahar ayağı için başvurular bugün itibarıyla başlarken, akademik kariyer planlayanlar internette "ALES başvurusu nasıl yapılır" ve "ALES başvuru ücreti ne kadar" gibi aramalarla sürece ilişkin bilgi almaya çalışıyor.

ÖSYM sınav takvimine göre bugün saat 10.30'da başlayan başvurular, 11 Ağustos günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

19 Eylül'de yapılacak sınava girmek isteyen adayların belirtilen süreler içinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Türkiye'de akademik personel olmak ve lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin girdiği ALES, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. Adaylar için normal başvuru tarihlerinin haricinde bir de geç başvuru günü bulunuyor. Söz konusu sınavın geç başvuru gününün ise 17 Ağustos tarihi olduğu görülüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta bulunuyor. ÖSYM'nin son başvuru gününe ilişkin notunda, "Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır" açıklamasına yer veriliyor.

2021 yılı ikinci sınav için ALES başvuru ücreti ne kadar

Sınav başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Bu safyaya giriş yaparak oturum açan adaylar, gerekli ücreti ödedikten sonra başvurularını tamamlayabilecek.

Peki sınava girmek isteyenlerin ÖSYM'ye ne kadar para aktarması gerekiyor?

Adayların, ALES/2'de yer alabilmek için 145 TL'lik başvuru ücretini ödemeleri şart.

Sınav başvuru ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinden ödenebildiği gibi ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi "odeme.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden de transfer gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan, sınav başvurusunda HES kodu bilgisi isteneceği belirtiliyor. Bu yüzden adayların başvuru işlemine başlamadan önce HES kodu almış olmaları gerekiyor.