banner15

Anadolu Üniversitesi açıköğretim, iktisat ve işletme sınavları ile ilgili flaş karar!

Anadolu Üniversitesi açıköğretim, iktisat ve işletme sınavları ile ilgili flaş karar!

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavları online yapılacak.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.

Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48