AÖF final online mı? Açıköğretim Fakültesi final sınavı nasıl yapılacak?

AÖF final online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak soruları merakla soruluyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi final sınavlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır, ancak önceki uygulamalara bakarak online olarak yapılması beklenmektedir.

AÖF'nin online sınavları, öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yaparak okul ortamından yapılan sınavlar gibi düzenlenmektedir. Sınavlarda her ders için 20 soru sorulmakta ve öğrencilere 30 dakika süre verilmektedir. Ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

Başarısız olan öğrenciler için yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Resmi açıklamaları takip etmek ve güncel bilgilere ulaşmak için Anadolu Üniversitesi AÖF'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeniz önemlidir.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından AÖF sınav takviminde değişikliğe gidilmişti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takviminin belli olmasıyla final sınavlarının da yapılacağı tarihler netleşti. Peki, AÖF final sınavları ne zaman ve finaller online mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar döneminin final sınavı tarihi belirlendi.

Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI?

Henüz bahar dönemi final sınavlarına ilişkin karar duyurulmadı. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle güz dönemi sınavları online olarak yapılmıştı. Bununla berbaer; final sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

Açıköğretim Fakültesinde YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürmektedir.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir.

Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.