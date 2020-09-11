AÖF sınav sonuçlarını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisi sebebiyle online olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavları sonrasında beklenen sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklamasını internet sitesinden adaylarla paylaştı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklamasının ardından öğrencilerin sınava itiraz süreçleri başladı.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yayımladığı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fut Erdal'ın açıklamasında, "5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu sınavlarının sonuçları açıklandı. Bu vesileyle sınavın öncesinde, uygulanmasında ve sonrasında görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Derslerini geçen öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Otomasyonları sayfasından erişilebiliyor. Burada yer alan "Sınav sonucunu öğrenmek için tıklayın" butonuna tıklayan öğrenciler, e-posta veya T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp, AÖF yaz okulu sınav sonucunu öğrenebiliyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 12:49