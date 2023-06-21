AÖF Yaz Okulu Online Mı?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinden yaz okuluna kalanların kafalarında çeşitli soru işaretleri var.

Onlardan biri de sınavların ve okulun nasıl olacağıdır.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI?

AÖF yaz okulu sınavları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır, ancak beklentilere göre bu sınavlar çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı takdirde, güncel haberlerde yer alacaktır.

AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt tarihleri akademik takvim doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaz okulu dersleri 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 19 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir.

Yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.