Bakan Özer duyurdu: 'Bu hafta Karkamış'ta okullar tatil'

Bakan Özer, "Buradaki öğrenci, öğretmen ve ailelere psikolojik destek ve danışmanlık sağlayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış'ta havan saldırısına hedef olan öğretmenin şehit olduğu Kocatepe İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Özer’in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Acılıyız, 2 şehidimiz ve 10’a yakın yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir okula böyle bir terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerimizin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri, okullarını terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Ayşenur Alkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bugünkü değerlendirmemiz sonucunda bu hafta Karkamış’taki tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Ve aynı zamanda hem Bakanlık olarak hem de Gaziantep’teki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün tüm öğretmenleriyle birlikte buradaki öğrenci, öğretmen ve ailelere psikolojik destek ve danışmanlıkla ilgili her türlü desteği sağlayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti aziz milletiyle birlikte bu tip saldırılara karşı dimdik ayakta durarak, birlik beraberliğini çok daha güçlü hale getirerek tüm dünyaya bu aziz milletin neler yapabileceğini gösterecektir."