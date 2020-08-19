Bakan Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim töreninde konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının satır başları şöyle;

Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız, bir toplantımız olacak. Sadece dış denetim olmaz okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.

Olası tüm koşullara göre planlamalarımız hazır.

Bu sürece tüm toplumun destek vermesi gerekiyor.

Havalar uygun olduğu sürece açık alanlar da kullanılabilir.

Tüm veliler ve görevliler HES kodu ile denetlenecek.