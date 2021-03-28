Bakan Selçuk'tan 'Sınav Özel' yayınları duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırlandığını açıkladı.

"HAFTA SONLARINA ÖZEL YAYIN HAZIRLADIK"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, ''TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.'' ifadelerine yer verdi.