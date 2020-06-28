Beyni iyi çalıştırmanın yolları

Yaşar Süngü



İş hayatınızda veya aile hayatınızda önemli kararlar alırken açık havaya çıkın mümkünse yüksek yerlere, yine mümkünse dağa çıkabilirsiniz o da mümkün değilse yürüyün diyor bilim adamları.

Yaptıkları çalışmalardan çıkan sonuca göre beyni daha iyi çalıştırmanın ve sağlıklı kararlar almanın en önemli yolu hareket etmek.

Maddeler halinde sıralamışlar;

1-İnsan beyni ayaktayken ve açık havadayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla çalışıyor.

2-Yürüyerek kolları sallamak beynin performansını olumlu etkiliyor.

Önemli kararlarınızı açık havada, kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken alın.

3-Yabancı bir dil öğrenme beyni güçlendiriyor.

Her gün birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime öğrenip kullanabilirsiniz.

Sözlük okuyabilirsiniz.

4-Zihinsel jimnastik/antrenman yapın.

Bunun için çeşitli bulmacaları çözebilirsiniz.

Aklı çalıştıran her türlü oyun beyninizi geliştirecektir.

5-Rutinden kurtulun, sürekli tekrar ettiğiniz davranışları yaparken bile farklı şeyler denemeye çalışın.

Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizle taşıyın, evinize başka bir yoldan gidin.

En azından bir günlüğüne televizyon kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun.

6-Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için her gün mutlaka iyi bir özdeyiş antolojisinden birkaç cümle okuyun.

Beyninizi kaliteli cümlelerle besleyin.

7.Her gün güzel bir resme veya fotoğrafa bakmaya çalışın.

Gece ve gündüz gökyüzünü, bulutları, yıldızları, denizi seyretmek ufkunuzu açacaktır.

Estetik algınız, gördüğünüz estetik şeyler kadar gelişir.

8-Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleriniz kapalı dinleyin.

Beyin otoriteleri tarafından klasik müziğin zekaya 7 puan ekleyebildiği söyleniyor.

Çok gürültülü müziğin de ters sonuçlar doğurduğu ile ilgili iddialar var.

9-Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer.

Bu düşünceler ne hakkındaysa, hayatınız da ona göre şekillenir.

Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda da onu çoğaltırsınız.

10-Bir konu hakkında düşünürken, nasıl düşündüğünüzü de gözlemleyin.

Düşünmek üzerine düşünmek, beyin ve düşünce kapasitesini arttırır.

11-İyi bir uyku kaliteli beyin için şarttır.

Çok uyuyorum diye üzülmeyin.

Einstein günde 10 saatten fazla uyurmuş.

Az uyku da doğru değil.

24 saati geçen uykusuzluk beyinde sarhoşluğa benzer bir etki yapıyormuş.

Uyku alışkanlık ve kişilere bağlı bir ihtiyaç olduğu için uyku süresini birazda vücuda bırakmak lazım.

12-Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir.

Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2’sini oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25’ini tüketir.

Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk organımız beyindir.

Odanızın penceresini açarak kendinize bol bol oksijen ısmarlayın.

Özellikle sabah güneşin doğuşuna yakın evinizin pencerelerini açarak günün en temiz oksijenini alabilirsiniz.

13-Farklı düşünme tarzları beyninizi geliştirir.

Çocuklar ve hayvanlarla daha fazla vakit geçirin.

Sizden farklı düşünen insanlarla konuşun.

14-Kullanılmayan organ körelir.

Sürekli televizyon seyrederek beyninizi düşük viteste çalıştırmayın.

15-Beynin en tehlikeli yanı ”ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır.

Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuzu başınıza getirir!

Buna ters çaba kuralı denir.

Beyin odaklanılan hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için çalışır.

Topluluk önünde konuşma yaparken ”acaba heyecanlanır mıyım ?” diye düşünürseniz, heyecanlanırsınız.

16-Beyni yoran monotonluk, tekdüzelik.

17-Beyin kısa süreli hafızada beş ile yedi arasındaki bilgiyi işleyebilir.

Yeni bir bilgi gelince, bu bilgilerden birini atar.

Buna ”sihirli sayı” kuralı denir.

Aşırı bilgi yüklenmesinde beyin “servis dışı” olur.

O yüzden çalışırken yazarak ilerleyin.

18-Beyinle ilgili birçok yanlış inanış var.

Bunlardan biri de beynimizin sadece yüzde 10’unu kullandığımıza dair algı.

İşin trajikomik tarafı bazıları ömür boyu beynini hiç kullanmıyor!

Doğru tarafı şu; Beynini beslersen beynin, mideni beslersen göbeğin büyüyor.

Yani herşey sana bağlı.

Asıl olan beynin yüzde kaç çalıştığı değil, beynin ne yöne çalıştırıldığı.

Çünkü ne kadar insan olduğumuzu beynin hangi yöne çalıştı-rıldı-ğı belirliyor.

Kaynak: Yeni Şafak