Bir ayda 3 bin 200 yeni kütüphane kuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekim ayı sonunda başlatılan ve iki ay gibi kısa sürede tamamlanması hedeflenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde, okullardaki mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak amacıyla gerekli olan kaynak, projenin başladığı gün illere gönderildi ve yeni kütüphaneler okullarda hızla kurulmaya başlandı.

Yıl sonunda hedefe ulaşmak için yoğun çalışmaların yürütüldüğü proje kapsamında, bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane kuruldu.

Bu kapsamda, Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt'teki tüm kütüphanelerin kurulumu tamamlandı ve kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum ikinci sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir üçüncü sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara dördüncü ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis beşinci sırada yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için yürüttükleri çalışmalardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması olduğunu belirtti.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin de bu kapsamda başlatıldığını, çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Özer, "İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız ve 2022 itibarıyla kütüphanesiz okul kalmayacak." ifadesini kullandı.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a projeye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da projenin paydaşlarından olduğunu anımsatan Özer, kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile projeye destek sunan herkese teşekkür etti.