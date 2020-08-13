Boğaziçi Üniversitesi online eğitim yapacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği tartışmaları sürerken, Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan, öğrencilere gönderdiği maille 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde hazırlık eğitiminin çevrimiçi yapılacağını, lisans ve lisansüstünde ise derslerin sadece zorunlu hallerde yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmed Özkan tarafından öğrencilere yollanan mailde şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Öğrencilerimiz,

Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD 19 salgını nedeniyle Bahar 2020 eğitim-öğretim dönemimizi maalesef tümüyle çevrimiçi yöntemlerle tamamlamak zorunda kaldık. Şimdi Yaz Dönemi derslerimizi de aynı yöntemle sürdürmekteyiz.



Mevcut veriler salgının etkisinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu koşullarda Güz 2020 eğitim-öğretim döneminde akademik faaliyetlerimizde izlenecek yöntemlere dair bölümlerimiz, fakültelerimiz, yüksekokullarımız, enstitülerimiz ve Senatomuz bir süredir ayrıntılı çalışmalar yürütüyor. Bu mektupla sizlerle bu çalışmalarla bugüne kadar ulaşılan sonuçları ve alınan kararları paylaşmak istiyorum.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİ SADECE ZORUNLU HALLERDE YAPABİLECEĞİZ"

Salgının yayılma dinamikleri Üniversitemizin öğrenci yurtlarında ve sınıflarda bulaş riskinin güçlü olabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen önlemlere göre, derslerin yüz yüze yapılacak olması durumunda gerek yaklaşık 3600 öğrencilik yurt kapasitemizi gerekse sınıf yoğunluklarımızı ciddi oranda düşürmemiz gerekiyor. Bu nedenle, ülke çapında aksi yönde bir karar alınmadıkça, 2020-21 Güz döneminde de yüz yüze eğitimi sadece zorunlu hallerde yapabileceğiz.

Alınan önlemler çerçevesinde Üniversite Senatomuz oybirliği ile Güz 2020 eğitim-öğretim döneminde Hazırlık Sınıfı eğitiminin tümüyle çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verdi. Bizi mutlu etmeyen ama mecbur kaldığımız bu kararın şimdilik sadece güz dönemiyle sınırlı olduğunun altını çizmek istiyorum.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"



2020-21 Güz dönemi lisans ve lisansüstü derslerimizin uygulanma yöntemleri üzerinde Üniversite yönetimimiz ve Senatomuzun çalışmaları devam etmektedir. Hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin çevrimiçi yöntemlerle yapılacağı önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak ve sizlerle paylaşılacaktır. Kayıt tarihi erken bir tarihe çekilerek ders planlamalarınızı daha erken bir aşamada yapmanız, yüz yüze ve uzaktan eğitim ders yükünüzü önceden bilerek hareket etmeniz sağlanacaktır. Bu doğrultuda sadece derslerini uzaktan eğitimle sürdüremeyen başvuru sahibi öğrencilerimizin yurt yerleşimleri bu dönem için yeniden belirlenen kapasiteler dikkate alınarak yapılacaktır.

Önümüzdeki dönem kampüs nüfusunun artışına ve grip mevsimine girilmesine bağlı olarak hastalığın yayılma riskine karşı kampüslerimizde KOVİD 19 belirtilerinin takibini sağlayacak, BUIS uygulamasına geçilecek ve KOVİD 19 PCR testi yapılacaktır. Bu ve benzeri önlemlerin nasıl uygulanacağı hakkındaki bilgilendirmeler yeni dönemin başlayacağı 22 Ekim’den önce sizlere detaylı olarak aşamalar halinde duyurulacaktır.



Üniversitemiz sadece üstün akademik birikimi ve başarılarıyla değil aynı zamanda kültürel faaliyetlere ve sosyal etkinliklere verdiği önemle de müstesna bir üniversite olma özelliği taşımaktadır. Bu niteliğini yıllardır gururla sahiplenen bir kurum olarak karşı karşıya olduğumuz bu zorlu durumu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bu amaçla kampüslerimizde, belirli kurallar çerçevesinde sizlerin de gerek uzaktan gerekse yüz yüze sosyal ve kültürel etkinliklerinizi yapmanızı sağlayacak şartları oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzaktan etkinlikler için sağlanan altyapıyı geçtiğimiz dönemde olduğu gibi kullanmaya devam edebileceksiniz. Ayrıca kampüs içi mekanlarda yapılacak etkinlikleriniz için KOVİD 19 kurallarını içeren yazılı bir yönerge de kısa zamanda sizlere ulaştırılacak.

Hepinizin yaz dönemini sağlıkla geçirmenizi ve yeni döneme sağlıkla başlayıp başarıyla tamamlamanızı en içten duygularımla diliyor, bu olağanüstü dönemi elbirliği ve dayanışma içinde güçlü bir şekilde geçireceğimiz inancıyla iyi dersler ve iyi tatiller diliyorum."