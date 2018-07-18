Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bursluluk sınav sonuçları 14.00 itibariyle erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde sorgulayabiliyor. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.



Bursluluk Sınav Sonuçları için aşağıdaki alanda MEB resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, Doğum Tarihi ve Güvenlik Kodu kısımlarını doldurarak sınav sonuçları görüntüleniyor.

Bursluluk ücreti ne kadar

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücreti 648.04 TL

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 14:40