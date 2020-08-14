Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı

Karara göre ODTÜ'ye Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ankara Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, İTÜ'ye Prof. Dr. İsmail Koyuncu rektör olarak atandı.

Resmi Gazete’deki atama kararında “Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince atanmıştır” denildi.

Atanan isimler ve atama yapılan üniversiteler şu şekilde:

* Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

* Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

* Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

* Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

* Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

* Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

* Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

* Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

* İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

* İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

* 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

* Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

* Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz.