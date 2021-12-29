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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: En kısa sürede yürürlüğe girecek

Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu düzenleme en kısa sürede yürürlüğe girecektir" ifadelerini kullandı.

Eğitim 29.12.2021, 22:06 29.12.2021, 22:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: En kısa sürede yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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#Erdoğan
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