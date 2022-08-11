DGS sonuçları belli oldu
ÖSYM'nin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, DGS sonuçları açıklandı.
Eğitim 11.08.2022, 10:46
ÖSYM internet sitesinde DGS sonuçlarını açıkladı.
03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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