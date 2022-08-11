DGS sonuçları belli oldu

ÖSYM internet sitesinde DGS sonuçlarını açıkladı.

03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI