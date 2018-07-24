DGS soru ve cevap anahtarı yayınlandı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

ÖSYM’den gelen açıklamada, “21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) temel soru kitapçığına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebileceği duyuruldu. Adaylar ÖSYM AİS sistemi ile soru kitapçığının tamamına, aşağıdaki linkten ise soru ve cevap anahtarının yüzde onuna erişebilir. İşte ÖSYM DGS soru cevap anahtarı açıklaması;

“21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.