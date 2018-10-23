Eğitimde yeni dönem, pedagojik formasyon kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, öğretmen olabilmek için pedagojik formasyon kaldırılıyor, bundan sonra öğretmen olmak için verilecek eğitim Bakanlık tarafından verilecek.

Anaokul eğitimi zorunlu hale getiriliyor. Sözleşmeli öğretmenlik 6 yıldan 4 yıla düşürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, " Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasına, "Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birer kahramandır." diyerek devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili ön başvurular 19-23 Kasım tarihleri aralığında olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 16:37