Eğitime Katılım Bağlamında Okul Aile Birliklerinin Yeri

Ailenin okula katılımının kurumsallaşmış karşılığı olan okul aile birlikleri, okullarda iletişim, sosyal içerik, eğitim ve ekonomi gibi alanlarda önemli görevler üstlenmektedir. Günümüz koşulları, nitelikli ve etkili okullar için okul aile birliklerinin sürecin her aşamasında etkin olmasını zorunlu kılmaktadır.

Eğitimde nitelik arayışı içerisinde olan ülkemiz uzun yıllardır okul aile birliklerinin okul süreçlerinde aktif olarak rol almaları için yoğun çaba harcamakta ve bunun sağlanabilmesi için gerekli olan kanun ve yönetmeliklere, örgütsel yapılanmalara ve süreçlere ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir. Ancak kâğıt üzerinde ayrıntılı olarak hazırlanan bu süreçleri uygulama konusunda yeterli kararlılığın gösterilmediği görülmektedir.

Ülkemizde ailenin okul işleyişi içerisinde yer almasını amaçlayan okul aile birlikleri eğitim hedeflerini gerçekleştirmede kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirememektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın amacı okul aile birliklerinin toplum ve eğitim nazarındaki önemini ele alıp, ülkemizde okul aile birliklerinin etkili bir şekilde çalışabilmelerine yönelik öneriler sunmaktır.