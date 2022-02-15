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EKPSS başvuruları için son gün

27 Ocak'ta başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları bugün sona eriyor.

Eğitim 15.02.2022, 12:03
EKPSS başvuruları için son gün

EKPSS'ye girmek isteyen adayların, işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.

2 bin 927 memur atanacak

Ayrıca, bu hafta içerisinde kamuya engelli atamaları da yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre perşembe günü, 2 bin 927 memur atanacak.  

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#ekpss
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