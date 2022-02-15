EKPSS başvuruları için son gün
27 Ocak'ta başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları bugün sona eriyor.
Eğitim 15.02.2022, 12:03
EKPSS'ye girmek isteyen adayların, işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.
2 bin 927 memur atanacak
Ayrıca, bu hafta içerisinde kamuya engelli atamaları da yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre perşembe günü, 2 bin 927 memur atanacak.
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