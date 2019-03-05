Elazığ'ın Z-Kütüphanesi Keban'da açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulu'nda kurulan Z-Kütüphane törenle hizmete girdi.

Kaymakam Ersin Küpeli, Z-Kütüphane'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan kütüphanede öğrencilerin okumanın keyfine, bilgiyi keşfetmenin heyecanına varacağını söyledi.

Ders çalışmanın öğrenciler için eğlenceli ve verimli hale geleceğini kaydeden Küpeli, "Öğrencilerimiz boş zamanlarını değerlendirebileceği bir ortamla hazırlanan kütüphane her zaman herkesin istifade edebileceği bir yer. Hayırlı olsun." dedi.

Okul Müdürü Ali Rıza Tan da kütüphanede 2 bin 750 kitabın bulunduğunu bildirdi.

Kütüphanede, çocukların kitapların yanı sıra bilgisayar kullanabildiğini, internetten faydalanabildiğini kaydeden Tan, öğrencilerin satranç gibi zeka oyunları oynayarak hem eğlendiğini hem de zihin jimnastiği yaptığını bildirdi.

Tan, "Ayrıca, kütüphane sadece çocuklara değil aynı zamanda yetişkinlere de hitap ediyor. İsteyen herkes buranın imkanlarından faydalanabilir, burada vakit geçirebilir." diye konuştu.

Açılışa, Keban Belediye Başkan Vekili Selahattin Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ferhat Emre, Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.