En yoğun Vakıf Üniversitesi belli oldu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları" kitabında, Türkiye'de faaliyet gösteren vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin detaylı bilgiler açıklandı.

Açıklanan verilere göre:

Türkiye'deki Vakıf Üniversitesi sayısı: 76

En fazla vakıf üniversitesinin bulunduğu il: İstanbul (47)

Ankara (12)

İzmir (4)

Antalya (3)

Mersin (2)

Konya (2)

Gaziantep (2)

Trabzon (1)

Nevşehir (1)

Kayseri (1)

Bursa (1)

En çok öğrenci İstanbul Aydın Üniversitesi'nde

28 bin 808 öğrencisi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye genelindeki vakıf yükseköğretim kurumları arasında en çok öğrenciye sahip vakıf yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi, 28 bin 479 öğrencinin öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi ile 27 bin 187 öğrencinin öğrenim gördüğü Beykent Üniversitesi izliyor.

En çok kitap İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde

Öğrenci başına düşen kitap sayısında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi birinci, Bilkent Üniversitesi ikinci, Koç Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Öğrenci başına kütüphane alanı en fazla olan üniversiteler ise Sabancı, Koç ve Atılım Üniversiteleri olarak belirlendi.

Bu üniversitelerden kütüphanelerinde basılı kitap sayısı en fazla olanı ise 500 bin 437 kitaba sahip Bilkent Üniversitesi oldu. 248 bin 773 kitaba sahip Koç Üniversitesi ikinci sırada, 200 bin 924 kitaba sahip Başkent Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Bazı üniversitelerde toplam kitap sayısı bin dolayında iken 20 vakıf yükseköğretim kurumunda öğrenci başına düşen kitap sayısı 3'ün altında kaldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 14:50