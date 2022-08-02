Erdoğan'dan KPSS talimatı: İddialar incelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi.

Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.