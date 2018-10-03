Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine "Türkiye her alanda çağı yakalamak ve ötesine geçmek istiyorsa önce dijital dönüşümünü sağlamak zorundadır. Biz milletimizin zekasına ve üretkenliğine güveniyoruz" sözleriyle devam etti.

Ayrıca Erdoğan, "Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyadaki öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 13:41