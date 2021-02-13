Genel Kariyer Atölyesi'nin bu haftaki konuğu Murat Ülker

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) tarafından düzenlenen Genel Kariyer Atölyesi etkinlikleri devam ediyor. Etkinliğin bu haftaki konuğu Godiva Başkanı Murat Ülker oluyor.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Ülker, programda konuşmacı olarak yer alacak ve tecrübelerini gençlerini anlatacak.

Yedincisi düzenlenen Genel Kariyer Atölyesi'nin tarihi ise 14 Şubat Pazar, saat 12.30 olarak açıklandı.

Program, online olarak Zoom üzerinden düzenleniyor.

Programın Amacı

Program; öğrencilere, kariyer geliştirme ve planlama becerileri konusunda farkındalık kazandırmak için düzenleniyor. Genel Kariyer Atölyesi etkinlikleri, öğrencilerin sektörleri tanıması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması adına yapılıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 21:51