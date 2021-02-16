Hukuk fakülteleri için başarı sıralaması 100 bine yükseltildi

YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.

YÖK, Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak” hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını “bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS yerleştirmelerinde) geçerli olmak üzere” 125.000’den 100.000’e yükseltme kararı aldığını açıkladı.

Amaç kalite odaklı niteliği artırmak

Kalite odaklı, niteliği daha da artırmak amacıyla alınan bir karar olduğunun altını çizen YÖK, bu değişikliği, üniversite adayları ile özellikle vakıf üniversitelerinin planlamalarının daha rasyonel yapmaları için uygulamaya girmesini kararlaştırdığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada bu şartın bu yıl YKS’ye girecek adaylar için kesinlikle geçerli olmadığı vurgulanırken hukuk fakülteleri için başarı sıralaması şartının bu yıl yine 125.000, olduğu gelecek sene 100.000 olacağı belirtildi.

AA