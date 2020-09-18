İnternete ulaşamayan öğrenciler için 6 bine yakın EBA Destek Merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu." "(Uzaktan eğitim) Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 12:48