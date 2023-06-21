İOKBS bursu ne kadar oldu? 2023 Bursluluk parası ne kadar?

İOKBS bursu ne kadar oldu, bu yıl ne kadar olacak, zam geldi mi soruları cevap arıyor.

İOKBS BURSU NE KADAR?

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki burslar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucuna göre verilmektedir. Bu burslar, hazırlık sınıfları ile 5., 6., 7., 8. ve 9., 10., 11. sınıflara yöneliktir. 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonuçları adayların erişimine açılmıştır. Şu anda, o dönem sınavı kazanan öğrenciler burslarının hangi tarihte yatırılacağını sorgulamaya başlamışlardır.

İOKBS bursları, her il için farklı tarihlerde yatırılmaktadır; ancak bursların en geç 25 Ocak 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılması beklenmektedir.

Bursluluk parasını sorgulamak için e-Okul VBS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Öte yandan, 2023 İOKBS burs ücreti hakkında bilgi almak isteyenler için şu bilgiler mevcuttur:

Geçtiğimiz Temmuz ayında burs ücretlerine yüzde 42 oranında bir zam yapılarak 663 TL'ye çekilmiştir.

Ardından, asgari ücretin artmasıyla birlikte üniversite KYK burs ücretleri ön lisans ve lisans düzeyinde 1.250 TL'ye yükseltilmiştir. Şimdi ise bursluluk ücretlerinin ne kadar olacağı merak edilmektedir.

İşte olası zam oranlarına göre bursluluk ücretleri:

Yüzde 40 zam durumunda, ortaokul ve lise düzeyinde bursluluk ücreti 928 TL olacaktır.

Yüzde 50 zam durumunda, bursluluk ücreti 994 TL olacaktır.

Yüzde 60 zam durumunda, bursluluk ücreti 1060 TL olacaktır.

Ancak muhtemel zam yüzde 34 olarak görünüyor. Bu da 880 TL olacağı anlamına geliyor.

İOKBS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavla ilgili Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu www.meb.gov.tr adresinde yayımladı.

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5., 6., 7. ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik bursluluk sınavıyla ilgili kurallar ve yönergeler yer almaktadır.

Sınav başvuruları, 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında kabul edilecektir. Söz konusu kılavuzda belirtilen koşulları sağlayan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları sınava başvurabilecektir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, sistem üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numaralarıyla eğitim ataşeliği/müşavirliği aracılığıyla başvurabileceklerdir.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde işlenen öğretim programlarına dayanılarak düzenlenecektir. Sınavda ders dağılımları ve soru sayıları geçen yılla aynı olacak olup, tüm sınıf seviyelerine yönelik dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.

Bu yıl kontenjan 70 binden 100 bine çıkarılmış olup, 30 bin burs kontenjanı deprem bölgesine ayrılmıştır.

Ayrıca, kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetlerine ayrıntılı bir şekilde yer verilirken, fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" adresinden alınabilecektir.

Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacaktır.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "