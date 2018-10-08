İsmail Gaspıralı Üniversitesi için kampanya başlatıldı

İsmail Gaspıralı Üniversitesi'nin açılması için sosyal medya seferberliği başlatıldı.

100 yıl önceki şartlarda Türk dünyasının bir ucundan bir ucuna kadar "Usul-ü Cedid" okullarını kuran büyük fikir adamı, gazeteci ve eğitmen İsmail Bey Gaspıralı'nın adının, şanına yakışır bir üniversiteye verilmesi için #GaspıralıÜniversitesi hashtagi ile 8 Ekim 2018'de saat 19.44'te destek verilmesi istendi.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı, yapımcı ve yönetmen Zafer Karatay'ın Kırım Haber Ajansı için geçtiğimiz ay yazdığı "Gaspıralı İsmail Bey Üniversitesi mi?" adlı köşe yazısı soyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: QHA