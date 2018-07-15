Kastamonu'dan Özbekistan'a köprü kuruldu

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Kastamonu Üniversitesi ile Taşkent Sulama ve Tarım Mekanizasyon Mühendisleri Üniversitesi ve Uluslararası İslam Akademisi arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve beraberindeki heyet, Uluslararası İslam Akademisini ziyaret ederek, akademi Rektör Prof. Dr. Nematulla İbrahimov ile görüştü.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Demirel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan ile TÖMER Müdürü Dr. Yasin Şerifoglu'nun da hazır bulunduğu görüşmede konuşan İbrahimov, son dönemde ülkede gerçekleştirilmekte olan değişimler ve reformlar hakkında bilgi verdi, ayrıca yeni kurulan Uluslararası İslam Akademisinin faaliyetlerini anlattı.

Akademi bünyesindeki kütüphanede çok sayıda incelenmemiş tarihi kitap ve el yazılarının bulunduğunu kaydeden İbrahimov, bu kitapların araştırılması ve incelenmesi, karşılıklı bilgi alışverişi, öğrenci ve öğretim görevlilerinin değişimi ve diğer alanlarda Kastamonu Üniversitesi ile iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

İbrahimov, helal ve inanç turizmi konularında öğretim görevlilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, Kastamonu Üniversitesinden yeni eğitim yılından başlayarak bu alanlarda çalışacak öğretim görevlileri göndermelerini istedi.

Aydın da Uluslararası İslam Akademisine helal turizm, inanç turizmi, İslam bankacılığı ve ekonomisi ve diğer konularda öğretim görevlisi desteği sağlamaya hazır olduklarının altını çizerek, akademi ile ayrıca ortak diploma konusunda çalışmak ve sempozyumlar düzenlemek istediklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından İbrahimov ve Aydın, Uluslararası İslam Akademisi ile Kastamonu Üniversitesi arasındaki iş birliği anlaşması ile Mevlana Değişim Programı kapsamında iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Aydın ve beraberindeki heyet, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Taşkent Sulama ve Tarım Mekanizasyon Mühendisleri Üniversitesini ziyaret ederek, üniversite Rektörü Prof. Dr. Oktam Umrzakov ile iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Görüşmenin ardından iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim görevlileri değişimi ve ortak bilimsel araştırma çalışmalarına yönelik iş birliği anlaşması ile YÖK Mevlana Değişim Programı kapsamında iş birliği anlaşması imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 01:15