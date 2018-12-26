Kırgız Türk Fakültesi açılıyor

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ile Kırgızistan'ın Talas Üniversitesi arasında ortak Kırgız Türk Fakültesi açılması yönünde anlaşma imzalandı.

KÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Talas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aybek Upenov ile KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kırgız Türk Fakültesi açılmasına ilişkin anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Kastamonu Üniversitesi tarafından Talas Üniversitesinde, Kırgızistan'ın ihtiyaç duyduğu bölümler açılacak. 4 yıllık eğitimin bir bölümünü Talas bir bölümünü de Kastamonu Üniversitesinde tamamlayan öğrencilere çift diploma imkanı da sağlanacak.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, yaptığı konuşmada, ortak Kırgız Türk Fakültesi kurmak üzere ilk protokolün imzalandığına işaret etti.

Aydın, "Fakültenin ana hedefi; Kırgızistan'ın gelişmesi, kalkınması için hangi meslekler daha fazla ihtiyaçsa ona yöneleceğiz. Talas Üniversitesinin bazı ziraat bölümleri var. Bunlarla alakalı bazı bölümler açılacak. Kırgızistan'ın ihtiyacı olan iktisadi bazı bölümler açacağız. Çok büyük bir ihtimalle mühendisliğin onlara faydalı olabilecek bir iki bölümünü de açacağız." diye konuştu.

Daha önce de Kırgızistan'ın Oş Devlet Üniversitesiyle ortak Kırgız Türk Fakültesi kurduklarını hatırlatan Aydın, şunları söyledi:

"Devletler arası münasebetlere de baktığımızda 2018 yılı içerisinde gerek bizim Cumhurbaşkanımız gerekse de Kırgızistan Cumhurbaşkanı birbiriyle en fazla bir araya gelen ve görüşen iki Cumhurbaşkanı oldular. Bu da inşallah Kırgızistan ile Türkiye arasındaki münasebetlerin daha da hızlandığını bize işaret ediyor. Bu çalışmanın ortak diploma çalışmalarından tek farkı bu fakülte iki üniversitenin tek diplomasını, yani ortak diplomasını verecek. Dolayısıyla ortak diploma iki üniversitenin imzasıyla olacak."

Talas Valisi Marat Murataliev ise ortak fakülteden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kastamonu Üniversitesinin yakaladığı bilimsel başarıyı Talas Üniversitesi aracılığı ile Kırgız devletine, bölgemize taşımayı umuyoruz. Biz bu faaliyetler, bu başarılı adımlar çerçevesinde dünyaya kardeş olduğumuzu bas bas bağıracağız. Bizim ayrılmaz bir parça olduğumuzu cümle aleme ilan etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Talas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aybek Upenov da fakülteden mezun olanların hem Kırgızistan'da hem de Türkiye'de geçerli olacak diploma alacaklarını belirterek, "Bu fakülte sayesinde Kastamonu Üniversitesinin elde ettiği başarıları Talas'a aktarmak istiyoruz. Türkiye üniversiteleri standartlarında eğitim kalitesi hedefliyoruz. Türkiye'den gelecek öğrenciler ata yurtlarında mesleklerini öğrenmiş olacak. Bu fakültede Kırgız öğrencilere tanıdığımız tüm kolaylıkları, tüm imkanları onlara sunacağız." diye konuştu.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Politikaları ve Kurumsal Yapılanma Danışmanı Bakıtbek Narbekov'un da katıldığı programın sonunda Rektör Aydın ve Kırgızistan heyeti tarafından karşılıklı hediye takdim edildi.

Kaynak: AA