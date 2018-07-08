Kırgızistan'da öğrenci olmak isteyenlere sınav

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Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'de kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okumak isteyen öğrenci adayları için giriş sınavı düzenlendi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'ndeki farklı binalarda düzenlenen sınava öğrenci adayları kimliklerini ibraz ederek alındı.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, adaylara başarılar dileyerek, sohbet ettiği velilerin çocuklarının Manas Üniversitesi'ne kaliteli eğitim için başvurduklarını anlattı.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin düzenlediği giriş sınavına 6 bin 614 öğrenci adayının başvurduğunu bildirdi.

Bu yıl ilk kez, Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Ölçme ve Seçme Sınavı'nda en az 110 puan alan öğrenci adayların başvurularını kabul ettiklerini aktaran Balcı, 6 bin 614 öğrenciden lisans eğitimi için bin 10 öğrenciyi alacaklarını belirtti.

Sınavda alınan puanlar 12 Temmuz'da ilan edilecek.

Türkiye, KTMÜ'nün kuruluşundan bu yana 179 milyon dolar tutarında yatırımda bulundu.