Kitap okumak eğitim açığını kapatıyor

Avustralya Ulusal Üniversitesi ve ABD'deki Nevada Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yeni bir çalışma, dünyanın en büyük kitap kurdu olan ülkeleri ortaya çıkarırken daha fazla kitap okumaya devam etmenin, eğitim sonuçlarını iyileştirdiğini keşfetti.

Journal of Social Science Research dergisinde yayınlanan araştırmada, 16 yaşında iken evdeki kitap sayısının okuryazarlık, aritmetik ve bilişim becerileri ile doğrudan olumlu ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre ortalama olarak Avustralya'da ev başına 148 kitabın düştüğü, ancak ankete katılanların en büyük kısmının (yüzde 35) sadece 65 kitaba sahip olduğu belli oldu. Estonyalıların yüzde 35' nin ise ortalama 218 kitaba sahip olduğu belirlendi. Buna göre Estonya'nın Norveç (212), İsveç (210) ve Çek Cumhuriyeti (204) İngiltere (143) ve ABD (114) gibi İngilizce konuşulan ülkeleri de geçtiği belirtildi. Türkiye'nin ise yüzde 60'ının evinde sadece 5 kitap olduğu öne sürüldü.

Yazar Dr. Joanna Sikora, ergenlerin kitaplara maruz kalmasının, sosyal avantaj veya dezavantajı ne olursa olsun, insanlara eğitimde hayat boyu ilerlemeleri sağlayan “bilimsel kültür” ün temellerini attığını söyledi. Sikora, “Neyi kontrol ettiğimiz önemli değil, her zaman kitapların etrafında büyümenin avantajını elde ettik” dedi.

Araştırmacılar, 25 ve 65 yaşları arasındaki 31 ülkede yetişkinleri araştırdılar ve 16 yaşındayken evlerinde kaç kitap olduğunu sordular.

Daha yüksek düzeyde dezavantajlı olanlar için olumlu etki bırakmanın en büyük etkeninin kitap olduğunu buldular, bu da düşük gelirli ailelerin çocuklarını evin içinde daha fazla kitaba maruz bırakarak eğitim açığını daraltabileceği anlamına geliyordu.

Sikora, ev içinde bulunan kitapların matematik ve bilişim becerilerinde bile iyileştirmelere yol açtığını görünce şaşırdıklarını söyledi. “Eğilim bunun farklı bir yetenek olduğunu düşünmektir. Kitap ve okuma etrafında bir bütünlük komplekstir. Küçük çocuklar için ebeveynlerini ve kendilerini çevreleyen diğer insanları kitaplarla birlikte görmeleri önemlidir. ” yorumu yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 09:42