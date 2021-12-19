Konya'da okullar tatil

Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışı etkili oluyor. Muş'ta 2 gündür etkili olan kar, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle bazı tek katlı evler kar altında kaldı. Bölgedeki çok sayıda şehirde de benzer görüntüler kaydedildi. Çoğu ilde yolların karla kaplaması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışı yurdun birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilerken ilk kar tatili haberi Konya'dan geldi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi Muş'ta da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Akseki trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle bölgede ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tırlar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Akseki merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki'nin yüksek kesimlerinde birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.