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KPSS 2022/3 tercih sonuçları belli oldu

KPSS-2022/3, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.

Eğitim 10.03.2022, 11:09
KPSS 2022/3 tercih sonuçları belli oldu

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 

24 Şubat - 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

#KPSS 20223 #ÖSYM
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